Уряд підготує рішення, щоб на час негоди офіси змогли залишити працівників вдома — Зеленський

Рішення уряду передбачатиме можливість залишати людей удома та визначити режим роботи шкіл.

Через різке погіршення погодних умов у низці регіонів уряд підготує рішення, яке дозволить некритичним установам на період негоди залишати працівників удома. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, складна ситуація склалася на дорогах та в енергетичних і комунальних мережах, що потребує посиленої роботи всіх служб.

«Також у різних наших регіонах значно погіршились погодні умови – багато проблем на дорогах, проблеми з мережами. Фактично це надзвичайний режим для всіх служб», — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що відповідне рішення готується у координації з урядом.

«І домовилися з прем’єр-міністром України, що уряд підготує рішення – на час таких погодних умов, цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома», - додав Зеленський.

Крім того, за словами президента, спільно з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи закладів освіти в умовах негоди як цього, так і наступного тижня.

