Правительство подготовит решение, чтобы на время непогоды офисы могли оставлять работников дома — Зеленский

Из-за резкого ухудшения погодных условий в ряде регионов правительство подготовит решение, которое позволит некритическим учреждениям на период непогоды оставлять работников дома. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, сложная ситуация сложилась на дорогах, а также в энергетических и коммунальных сетях, что требует усиленной работы всех служб.

«Также в разных наших регионах значительно ухудшились погодные условия — много проблем на дорогах, проблемы с сетями. Фактически это чрезвычайный режим для всех служб», — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Президент сообщил, что соответствующее решение готовится в координации с правительством.

«И договорились с премьер-министром Украины, что правительство подготовит решение — на время таких погодных условий, в эти дни, чтобы обеспечить возможность для некритических учреждений, обычных офисов оставлять людей дома», — добавил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, совместно с местными властями должны быть определены параметры работы учебных заведений в условиях непогоды как на этой, так и на следующей неделе.