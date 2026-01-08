  1. В Украине

Из-за непогоды школы могут продлить каникулы до 19 января, офисам рекомендуют работу из дома — Юлия Свириденко

20:27, 8 января 2026
Правительство предлагает перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы из-за погодных условий.
Кабмин принял решения относительно организации работы учреждений образования, учреждений и предприятий на фоне существенного ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, Министерству образования и науки вместе с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военной администрациями поручено безотлагательно проработать вопрос временного прекращения очного обучения.

Речь идет о переходе на дистанционный формат или продлении зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года.

Эти решения касаются учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования. Окончательные решения будут приниматься с учетом выводов комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также реальной ситуации в регионах.

Кроме того, областным и Киевской городской военным администрациям рекомендовано совместно с комиссиями ТЭБ и НС проработать возможность перевода предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим работы на период осложнения погодных условий.

В то же время эти рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционная работа является недопустимой в условиях военного положения.

Органам местного самоуправления также рекомендовано учитывать принятые решения в пределах своих полномочий.

Как подчеркнула премьер-министр, приоритетом остается безопасность людей, сохранение здоровья детей и стабильная работа критически важных систем.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что правительство подготовит решение, чтобы на время непогоды офисы могли оставлять работников дома.

правительство Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

