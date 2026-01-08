В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

Фото: rada.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України ухвалити законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за №13219 у другому читанні та в цілому як Закон.

Законопроєкт передбачає наступні зміни:

впровадження механізму підтримки для переможців аукціонів відновлюваної енергетики у вигляді “чистої” премії замість контрактів на різницю до 2029 року;

усунення юридичної невизначеності щодо максимальної частки річної квоти підтримки на одного учасника у разі додаткової квоти від Кабінету Міністрів;

запровадження нового фінансового інструменту гарантування реалізації проектів через фінансове забезпечення для гарантованого покупця як альтернативу банківській гарантії;

зменшення фінансового навантаження на учасників аукціонів шляхом зниження розміру банківської гарантії: до укладення договору — з 15 до 10 євро за кВт потужності, при продовженні строку будівництва — з 30 до 10 євро за кВт;

дозволення допустимого відхилення фактичної потужності об’єкта на 10% від квоти, набраної на аукціоні, з обмеженням обсягу послуги за механізмом ринкової премії;

удосконалення механізму видачі та обігу гарантій походження електроенергії відповідно до європейських стандартів для їх визнання в країнах ЄС.

Як наголошується у пояснювальній записці, прийняття законопроєкту сприятиме підвищенню зацікавленості інвесторів щодо участі в аукціонах з розподілу квот підтримки та зниженню вартості послуги із забезпечення підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за механізмом ринкової премії, розвитку відновлюваної електроенергетики на конкурентних, ринкових засадах, досягненню цілей держави, визначених НПЕК та НПДВЕ, а також забезпеченню балансу інтересів держави, інвесторів, суспільства та інших учасників ринку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.