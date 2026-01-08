  1. Публікації
В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

13:12, 8 січня 2026
Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.
В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон
Фото: rada.gov.ua
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг  прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України ухвалити законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за №13219 у другому читанні та в цілому як Закон.

Законопроєкт передбачає наступні зміни:

  • впровадження механізму підтримки для переможців аукціонів відновлюваної енергетики у вигляді “чистої” премії замість контрактів на різницю до 2029 року;
  • усунення юридичної невизначеності щодо максимальної частки річної квоти підтримки на одного учасника у разі додаткової квоти від Кабінету Міністрів;
  • запровадження нового фінансового інструменту гарантування реалізації проектів через фінансове забезпечення для гарантованого покупця як альтернативу банківській гарантії;
  • зменшення фінансового навантаження на учасників аукціонів шляхом зниження розміру банківської гарантії: до укладення договору — з 15 до 10 євро за кВт потужності, при продовженні строку будівництва — з 30 до 10 євро за кВт;
  • дозволення допустимого відхилення фактичної потужності об’єкта на 10% від квоти, набраної на аукціоні, з обмеженням обсягу послуги за механізмом ринкової премії;
  • удосконалення механізму видачі та обігу гарантій походження електроенергії відповідно до європейських стандартів для їх визнання в країнах ЄС.

Як наголошується у пояснювальній записці, прийняття законопроєкту сприятиме підвищенню зацікавленості інвесторів щодо участі в аукціонах з розподілу квот підтримки та зниженню вартості послуги із забезпечення підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за механізмом ринкової премії, розвитку відновлюваної електроенергетики на конкурентних, ринкових засадах, досягненню цілей держави, визначених НПЕК та НПДВЕ, а також забезпеченню балансу інтересів держави, інвесторів, суспільства та інших учасників ринку.

Верховна Рада України законопроект електроенергія аукціон

