В Украине упростят аукционы для альтернативной энергетики: Комитет рекомендует принять закон

13:12, 8 января 2026
Комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон, который упрощает правила для производителей электроэнергии из альтернативных источников.
В Украине упростят аукционы для альтернативной энергетики: Комитет рекомендует принять закон
Фото: rada.gov.ua
Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии №13219 во втором чтении и в целом как закон.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

  • внедрение механизма поддержки для победителей аукционов возобновляемой энергетики в виде «чистой» премии вместо контрактов на разницу до 2029 года;
  • устранение юридической неопределенности относительно максимальной доли годовой квоты поддержки для одного участника в случае дополнительной квоты от Кабинета Министров;
  • внедрение нового финансового инструмента гарантирования реализации проектов через финансовое обеспечение для гарантированного покупателя как альтернативу банковской гарантии;
  • снижение финансовой нагрузки на участников аукционов путем уменьшения размера банковской гарантии: до заключения договора — с 15 до 10 евро за кВт мощности, при продлении срока строительства — с 30 до 10 евро за кВт;
  • разрешение допустимого отклонения фактической мощности объекта на 10% от квоты, набранной на аукционе, с ограничением объема услуги по механизму рыночной премии;
  • совершенствование механизма выдачи и обращения гарантий происхождения электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами для их признания в странах ЕС.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать повышению интереса инвесторов к участию в аукционах по распределению квот поддержки, снижению стоимости услуги по обеспечению поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников по механизму рыночной премии, развитию возобновляемой энергетики на конкурентной, рыночной основе, достижению целей государства, определенных НПЭК и НПДВЭ, а также обеспечению баланса интересов государства, инвесторов, общества и других участников рынка.

