Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

На сайте Верховной Рады 21 ноября опубликовали карточку проекта постановления 14234 с призывом к Президенту и Кабинету Министров незамедлительно очистить органы государственной власти и наблюдательные советы государственных предприятий от коррупционных проявлений.

Решение парламента связано с резонансным «делом Миндича» – аудиозаписями, которые, по данным следствия, фиксируют возможные коррупционные разговоры между бизнесменом Тимуром Миндичем и высокопоставленными должностными лицами Украины. Миндич, совладелец студии «Квартал 95», за несколько часов до обысков НАБУ 10 ноября покинул территорию Украины, что, как предполагают следователи, могло стать следствием несанкционированной утечки информации.

Парламент призывает Президента освободить Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и Руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а Кабинет Министров – рассмотреть вопрос об освобождении Главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипа Пронина, глав наблюдательных советов государственных предприятий и других должностных лиц, причастных к скандальным записям.

Особое внимание Верховная Рада обратила на масштабную антикоррупционную операцию НАБУ и САП в сфере энергетики под названием «Мидас».

По информации следствия, участники схемы контролировали кадровые решения, закупки и движение финансовых потоков на стратегических предприятиях, а контрагенты были вынуждены уплачивать откат в размере 10–15% от стоимости контрактов за избежание блокировки платежей.

В постановлении парламент подчеркнул, что кадровые решения Кабмина, как то освобождение членов наблюдательного совета «Энергоатома» без аудита, не способны устранить системные коррупционные проблемы. Верховная Рада также рекомендует гарантировать независимость НАБУ и содействовать завершению всестороннего и беспристрастного расследования всех преступлений, связанных с «пленками Миндича», с последующей передачей дел в суд.

Напомним, что, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов подала 19 ноября 2025 года проект постановления 14234 в ответ на системные проблемы с коррупционными схемами в государственных структурах. По состоянию на 20 ноября на официальном портале карточка проекта постановления не содержала ни текста документа, ни пояснительной записки.

Постановление поручено обеспечить Главе Верховной Рады, а отчет о выполнении должен быть предоставлен не позднее 30 дней со дня его принятия.

Автор: Анастасия Гришкова

