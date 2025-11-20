Депутаты призывают очищать государственные органы от коррупции

Парламентарии требуют от власти незамедлительных мер против коррупции.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, предусматривающий обращение к Президенту и Кабинету Министров с требованием немедленно очистить органы государственной власти и наблюдательные советы государственных предприятий от коррупционных проявлений.

Проект постановления №14234, поданный 19 ноября 2025 года группой народных депутатов, стал реакцией на системные проблемы с коррупционными схемами в государственных структурах.

На 20 ноября карточка проекта постановления на официальном портале itd.rada.gov.ua не содержит текста проекта постановления и пояснительной записки.

Документ уже получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Такая инициатива может стать первым шагом к системной борьбе с коррупцией в государственном секторе, однако реальные изменения зависят от готовности исполнительной власти выполнить рекомендации Рады.

Автор: Анастасия Гришкова

