Пенсионеры за рубежом и на ВОТ могут пройти идентификацию через Дия.Подпись – видеоинструкция

Физическую идентификацию нужно пройти до 31 декабря в соответствии с постановлением Кабмина.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, должны до 31 декабря пройти физическую идентификацию. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299 «О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности».

Одним из самых распространенных способов физической идентификации является авторизация в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис», созданной через мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Удобнее всего пройти такую идентификацию без использования дополнительных устройств можно через мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины». Для этого достаточно иметь смартфон с установленным или обновленным приложением.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить или обновить приложение «Пенсионный фонд Украины», зайти в него и выбрать опцию «Войти через Дія.Підпис». После этого следует подтвердить запрос на авторизацию через Дія.Підпис, нажав кнопку «Подтвердить», и активировать Дія.Підпис, перетащив бегунок вправо, если сервис не был активирован ранее. Перед активацией пользователю предлагается ознакомиться с заявлением о присоединении к договору о предоставлении квалифицированных электронных доверительных услуг.

Также необходимо предоставить приложению «Дія» доступ к камере, разрешив съемку фото и видео, и пройти идентификацию путем проверки по фото в соответствии с подсказками системы. После успешного подтверждения личности на экране смартфона появится соответствующая запись. Пользователю нужно создать пятизначный код для Дія.Підпису, если он не был создан ранее, ввести его и отправить запрос на авторизацию в Пенсионный фонд Украины, повторно подтвердив код.

После успешного подтверждения записи пользователь может перейти в приложение «Пенсионный фонд Украины» уже как авторизованный через Дія.Підпису. Вся процедура занимает несколько минут и позволяет сразу пройти физическую идентификацию.

Проверить, состоялась ли идентификация, можно впоследствии с помощью сервиса «Моя идентификация» непосредственно в приложении или на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.