Пенсіонери за кордоном і на ТОТ можуть пройти ідентифікацію через Дія.Підпис – відеоінструкція

Фізичну ідентифікацію потрібно пройти до 31 грудня відповідно до постанови Кабміну.

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, мають до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299 «Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Одним із найпоширеніших способів фізичної ідентифікації є авторизація в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис», створеного через мобільний застосунок Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Найзручніше пройти таку ідентифікацію без використання додаткових пристроїв можна через мобільний застосунок «Пенсійний фонд України». Для цього достатньо мати смартфон з установленим або оновленим застосунком.

Щоб скористатися сервісом, необхідно встановити або оновити застосунок «Пенсійний фонд України», зайти до нього та обрати опцію «Увійти за Дія.Підпис». Після цього слід підтвердити запит на авторизацію через Дія.Підпис, натиснувши кнопку «Підтвердити», та активувати Дія.Підпис, перетягнувши бігунок праворуч, якщо сервіс не був активований раніше. Перед активацією користувачеві пропонується ознайомитися із заявою про приєднання до договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Також необхідно надати застосунку «Дія» доступ до камери, дозволивши зйомку фото та відео, і пройти ідентифікацію шляхом перевірки за фото відповідно до підказок системи. Після успішного підтвердження особи на екрані смартфона з’явиться відповідний запис. Користувачу потрібно створити п’ятизначний код для Дія.Підпису, якщо він не був створений раніше, ввести його та надіслати запит на авторизацію до Пенсійного фонду України, повторно підтвердивши код.

Після успішного підтвердження запису користувач може перейти до застосунку «Пенсійний фонд України» вже як авторизований через Дія.Підпис. Уся процедура займає кілька хвилин і дозволяє одразу пройти фізичну ідентифікацію.

Перевірити, чи ідентифікація відбулася, можна згодом за допомогою сервісу «Моя ідентифікація» безпосередньо в застосунку або на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

