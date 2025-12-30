В Николаеве военнообязанный в розыске сбежал во время проверки документов и исчез из больницы

В областном ТЦК объяснили обстоятельства задержания, видео которого распространили в сети.

В Николаеве группа оповещения остановила военнообязанного, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время проверки документов мужчина начал убегать, оказывал физическое сопротивление, а затем сбежал из медицинского учреждения. Об этом сообщил Николаевский областной ТЦК и СП.

В ТЦК отметили, что в сети распространяется видео задержания мужчины без объяснения обстоятельств происшествия. В центре рассказали, что событие произошло 27 декабря 2025 года во время проверки военно-учетных документов группой оповещения Центрального районного ТЦК и СП в составе военнослужащих и представителя Нацполиции.

По данным ТЦК, во время проверки гражданин призывного возраста начал убегать. После преследования была установлена его личность — им оказался гражданин 1998 года рождения, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета, в частности за неявку в установленные сроки по мобилизационному распоряжению. В ТЦК сообщили, что мужчина имел опыт военной службы и находился в оперативном резерве первой очереди. После объявления всеобщей мобилизации 24 февраля 2022 года он был обязан прибыть к месту службы, однако этого не сделал.

По информации центра, в составе группы оповещения находился представитель Национальной полиции, который имел законные основания для административной доставки мужчины в ТЦК и СП. Военнообязанный пытался избежать ответственности, оказывал активное физическое сопротивление и заявил о якобы полученных травмах. На место вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая доставила его в больницу, откуда мужчина впоследствии скрылся.

