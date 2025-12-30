  1. В Украине

В Николаеве военнообязанный в розыске сбежал во время проверки документов и исчез из больницы

18:40, 30 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В областном ТЦК объяснили обстоятельства задержания, видео которого распространили в сети.
В Николаеве военнообязанный в розыске сбежал во время проверки документов и исчез из больницы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве группа оповещения остановила военнообязанного, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время проверки документов мужчина начал убегать, оказывал физическое сопротивление, а затем сбежал из медицинского учреждения. Об этом сообщил Николаевский областной ТЦК и СП.

В ТЦК отметили, что в сети распространяется видео задержания мужчины без объяснения обстоятельств происшествия. В центре рассказали, что событие произошло 27 декабря 2025 года во время проверки военно-учетных документов группой оповещения Центрального районного ТЦК и СП в составе военнослужащих и представителя Нацполиции.

По данным ТЦК, во время проверки гражданин призывного возраста начал убегать. После преследования была установлена его личность — им оказался гражданин 1998 года рождения, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета, в частности за неявку в установленные сроки по мобилизационному распоряжению. В ТЦК сообщили, что мужчина имел опыт военной службы и находился в оперативном резерве первой очереди. После объявления всеобщей мобилизации 24 февраля 2022 года он был обязан прибыть к месту службы, однако этого не сделал.

По информации центра, в составе группы оповещения находился представитель Национальной полиции, который имел законные основания для административной доставки мужчины в ТЦК и СП. Военнообязанный пытался избежать ответственности, оказывал активное физическое сопротивление и заявил о якобы полученных травмах. На место вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая доставила его в больницу, откуда мужчина впоследствии скрылся.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

розыск Николаев ТЦК военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]