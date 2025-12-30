  1. В Україні

У Миколаєві військовозобов’язаний у розшуку втік під час перевірки документів і зник з лікарні

18:40, 30 грудня 2025
В обласному ТЦК пояснили обставини затримання, відео якого поширили в мережі.
У Миколаєві група оповіщення зупинила військовозобов’язаного, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час перевірки документів чоловік почав тікати, чинив фізичний опір, а згодом утік з медичного закладу. Про це повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП.

У ТЦК зазначили, що в мережі поширюється відео затримання чоловіка без пояснення обставин події. В центрі розповіли, що подія сталася 27 грудня 2025 року під час перевірки військово-облікових документів групою оповіщення Центрального районного ТЦК та СП у складі військовослужбовців та представника Нацполіції.

За даними ТЦК, під час перевірки громадянин призовного віку почав утікати. Після переслідування було встановлено його особу — ним виявився громадянин, 1998 року народження, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, зокрема за неприбуття у встановлені строки за мобілізаційним розпорядженням. У ТЦК повідомили, що чоловік мав досвід військової служби та перебував в оперативному резерві першої черги. Після оголошення загальної мобілізації 24 лютого 2022 року він був зобов’язаний прибути до місця служби, однак цього не зробив.

За інформацією центру, у складі групи оповіщення перебував представник Національної поліції, який мав законні підстави для адміністративного доставлення чоловіка до ТЦК та СП. Військовозобов’язаний намагався уникнути відповідальності, чинив активний фізичний опір і заявив про нібито отримані травми. На місце викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка доправила його до лікарні, звідки чоловік згодом зник.

розшук Миколаїв ТЦК військовозобов'язаний

