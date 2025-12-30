В Киеве вернули из аренды помещения университета, в которых обустроили ресторан

Помещения учебного заведения фактически возвращены балансодержателю — Государственному университету имени Михаила Драгоманова.

В Киеве прокуратура в судебном порядке вернула из аренды помещения столичного университета, которые вопреки закону были переданы под ресторан.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, между Украинским государственным университетом имени Михаила Драгоманова и субъектом хозяйствования был заключен договор аренды нежилых помещений площадью более 152 кв. м стоимостью почти 9 млн гривен. Речь идет о помещениях на первом этаже здания центрального корпуса университета по ул. Ивана Франко в Шевченковском районе г. Киева.

«По условиям договора арендаторы обустроили там ресторан. Однако Законом Украины „Об образовании“ четко определено, что имущество государственных и коммунальных учреждений образования не подлежит использованию не по образовательному назначению, кроме предоставления в аренду с целью оказания услуг, которые не могут быть обеспечены непосредственно учреждениями образования», — заявили в ведомстве.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры обратились в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды. Суд позицию прокуратуры поддержал.

В настоящее время решение суда выполнено в полном объеме — помещения учебного заведения фактически возвращены балансодержателю — Государственному университету имени Михаила Драгоманова.

