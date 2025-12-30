  1. В Україні

У Києві повернули з оренди приміщення університету, у якому зробили ресторан

19:34, 30 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Приміщення навчального закладу фактично повернуті балансоутримувачу – Державному університету імені Михайла Драгоманова.
У Києві повернули з оренди приміщення університету, у якому зробили ресторан
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві прокуратура у судовому порядку повернула з оренди приміщення столичного університету, які всупереч закону віддали під ресторан.

Як повідомала Київська міська прокуратура, між Українським Державним університетом імені Михайла Драгоманова та суб’єктом господарювання укладено договір оренди нежитлових приміщень площею понад 152 кв.м вартістю майже 9 млн гривень. Мова йде про приміщення на першому поверсі будівлі центрального корпусу університету по вул. Івана Франка у Шевченківському районі м. Києва.

«За умовами договору, орендарі облаштували там ресторан. Проте, Законом України «Про освіту» чітко визначено, що майно державних і комунальних закладів освіти не підлягає використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти», - заявили у відомстві.

Прокурори Київської міської прокуратури звернулися до Господарського суду Києва з позовом про розірвання договору оренди. Суд позицію прокуратури підтримав.

Наразі рішення суду виконано у повному обсязі – приміщення навчального закладу фактично повернуті балансоутримувачу – Державному університету імені Михайла Драгоманова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]