У Києві повернули з оренди приміщення університету, у якому зробили ресторан

У Києві прокуратура у судовому порядку повернула з оренди приміщення столичного університету, які всупереч закону віддали під ресторан.

Як повідомала Київська міська прокуратура, між Українським Державним університетом імені Михайла Драгоманова та суб’єктом господарювання укладено договір оренди нежитлових приміщень площею понад 152 кв.м вартістю майже 9 млн гривень. Мова йде про приміщення на першому поверсі будівлі центрального корпусу університету по вул. Івана Франка у Шевченківському районі м. Києва.

«За умовами договору, орендарі облаштували там ресторан. Проте, Законом України «Про освіту» чітко визначено, що майно державних і комунальних закладів освіти не підлягає використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти», - заявили у відомстві.

Прокурори Київської міської прокуратури звернулися до Господарського суду Києва з позовом про розірвання договору оренди. Суд позицію прокуратури підтримав.

Наразі рішення суду виконано у повному обсязі – приміщення навчального закладу фактично повернуті балансоутримувачу – Державному університету імені Михайла Драгоманова.

