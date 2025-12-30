В ТЦК будут кормить украинцев во время мобилизации

Минобороны вводит государственное питание для всех мобилизованных украинцев.

Правительство поддержало инициативу Министерства обороны по обновлению правил организации питания граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Отныне всех прибывших будут обеспечивать питанием за счет государства в соответствии с Каталогом продуктов питания, который применяется в ВСУ.

«Изменения в порядок проведения мобилизации и нормы питания позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки к отправке в войска и до момента зачисления в списки воинских частей», – отметили в Минобороны.

