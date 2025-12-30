У ТЦК годуватимуть українців під час мобілізації

Міноборони запроваджує державне харчування для всіх мобілізованих українців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо оновлення правил організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Про це повідомили в оборонному відомстві.

Відтепер усіх прибулих забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави відповідно до Каталогу продуктів харчування, який застосовується у ЗСУ.

«Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин», – зазначили в Міноборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.