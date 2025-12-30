У ТЦК годуватимуть українців під час мобілізації
Уряд підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо оновлення правил організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Про це повідомили в оборонному відомстві.
Відтепер усіх прибулих забезпечуватимуть харчуванням за рахунок держави відповідно до Каталогу продуктів харчування, який застосовується у ЗСУ.
«Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин», – зазначили в Міноборони.
