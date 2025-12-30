Россия не заинтересована в референдуме из-за нежелания гарантировать безопасность – Зеленский

Президент Украины объяснил, почему возможное прекращение огня в регионах не происходит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не заинтересована в проведении референдума и не готова обеспечить для него безопасность.

«Во-первых, мы должны понять, что Россия не хочет никакого референдума. И это абсолютно понятно. Почему? Во-первых, для референдума нужна безопасность. Они не хотят давать нам безопасность. Сис-файер (cease-fire или прекращение огня – ред.) для людей до тех пор, пока не будут решены какие-то вопросы. Я считаю, что пока они будут находить причины... То есть они будут их находить постоянно, чтобы не было прекращения огня», – отметил Зеленский.

