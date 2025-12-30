Росія не зацікавлена у референдумі через небажання гарантувати безпеку – Зеленський

Президент України пояснив, чому можливе припинення вогню у регіонах не відбувається.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не зацікавлена у проведенні референдуму та не готова забезпечити для нього безпеку.

«По-перше, ми повинні зрозуміти, що Росія не хоче ніякого референдуму. І це абсолютно зрозуміло. Чому? По-перше, для референдуму потрібна безпека. Вони не хочуть давати нам безпеку. Сіс-фаєр (cease-fire або припинення вогню – ред.) для людей до того, поки не буде вирішено якісь питання. Я вважаю, що допоки будуть знаходити вони причини... Тобто вони будуть їх знаходити постійно, щоб не було припинення вогню», – зазначив Зеленський.

