  1. В Україні

Росія не зацікавлена у референдумі через небажання гарантувати безпеку – Зеленський

18:15, 30 грудня 2025
Президент України пояснив, чому можливе припинення вогню у регіонах не відбувається.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не зацікавлена у проведенні референдуму та не готова забезпечити для нього безпеку.

«По-перше, ми повинні зрозуміти, що Росія не хоче ніякого референдуму. І це абсолютно зрозуміло. Чому? По-перше, для референдуму потрібна безпека. Вони не хочуть давати нам безпеку. Сіс-фаєр (cease-fire або припинення вогню – ред.) для людей до того, поки не буде вирішено якісь питання. Я вважаю, що допоки будуть знаходити вони причини... Тобто вони будуть їх знаходити постійно, щоб не було припинення вогню», – зазначив Зеленський.

росія президент безпека війна Володимир Зеленський

