Выплаты до 50% и 100% – правительство расширило надбавки в военных лицеях

Кабмин поддержал надбавки педагогическому персоналу военных лицеев.

Кабинет Министров Украины принял решение о выплате надбавок за непосредственное обеспечение образовательного процесса педагогическому персоналу всех военных лицеев страны. Соответствующее решение закреплено в постановлении «О внесении изменений в постановление Кабмина от 31 августа 2016 г. №572», которое поддержали на заседании правительства, сообщило оборонное ведомство.

Надбавки предусмотрены в предельном размере до 50% должностного оклада для педагогических работников и до 100% – для военнослужащих, занимающих должности по соответствующему перечню. Ранее такие выплаты действовали только для четырех учреждений: Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, Военно-морского лицея в Одессе, государственного лицея-интерната «Кадетский корпус» имени И.Г. Харитоненко и государственной гимназии-интерната «Кадетский корпус».

Конкретный размер надбавки будет определять руководитель учреждения в пределах фонда оплаты труда.

«Ожидается, что введение единого подхода к оплате труда работников и военнослужащих во всех государственных учреждениях, обеспечивающих получение среднего образования военного профиля, будет способствовать дополнительной мотивации для привлечения квалифицированных педагогических работников», — добавили в Минобороны.

