Виплати до 50% і 100% – уряд розширив надбавки у військових ліцеях

Кабмін підтримав надбавки педагогічному персоналу військових ліцеїв.

Фото: armyinform

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виплату надбавок за безпосереднє забезпечення освітнього процесу педагогічному персоналу всіх військових ліцеїв країни. Відповідне рішення закріплено у постанові «Про внесення змін до постанови Кабміну від 31 серпня 2016 р. №572», яку підтримали на засіданні уряду, повідомило оборонне відомство.

Надбавки передбачені у граничному розмірі до 50% посадового окладу для педагогічних працівників та до 100% – для військовослужбовців, які обіймають посади за відповідним переліком. Раніше такі виплати діяли лише для чотирьох закладів: Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Військово-морського ліцею в Одесі, державного ліцею-інтернату «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка та державної гімназії-інтернату «Кадетський корпус».

Конкретний розмір надбавки визначатиме керівник закладу в межах фонду оплати праці.

«Очікується, що запровадження єдиного підходу до оплати праці працівників та військовослужбовців в усіх державних закладах, що забезпечують здобуття середньої освіти військового профілю, сприятиме додатковій мотивації для залучення кваліфікованих педагогічних працівників», – додали в Міноборони.

