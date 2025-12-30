Межведомственная рабочая группа утвердила Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву ЕС

Национальная программа определяет системный подход Украины к выполнению всех обязательств в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС и гармонизации национального законодательства с правом Европейского Союза.

Во вторник, 30 декабря, Межведомственная рабочая группа по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС и адаптации законодательства Украины к праву ЕС под председательством вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки предварительно утвердила проект Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС).

Национальная программа является комплексным стратегическим документом, который определяет системный подход Украины к выполнению всех обязательств в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС и гармонизации национального законодательства с правом Евросоюза. Она систематизирует результаты скрининга в конкретный общенациональный план действий. Программа структурирована в соответствии с переговорными Кластерами и разделами и содержит исчерпывающий перечень актов права ЕС, подлежащих имплементации в законодательство Украины.

Также было определено, что Дорожные карты по вопросам верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов, а также План мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины, являются важной составляющей Национальной программы.

«Утверждение Национальной программы адаптации законодательства — это наш общий, комплексный путеводитель к членству в ЕС. Мы четко фиксируем, что именно, когда и кем должно быть выполнено, и берем на себя политическую ответственность за результат. Мы начали один из самых ответственных этапов на пути к членству в ЕС, который Украина реализует в совместной координации всех ветвей власти», — подчеркнул вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Проект Национальной программы насчитывает более 2800 заданий, которыми будут имплементированы более 1600 актов права Европейского Союза, объединенные в единый документ объемом более тысячи страниц.

Отчетность, мониторинг и оценка результативности выполнения мероприятий, предусмотренных Национальной программой, будут осуществляться через информационную систему мониторинга выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции «Пульс вступления». Система обеспечит прозрачность, регулярный контроль прогресса и координацию действий между всеми задействованными органами.

Следующий шаг — рассмотрение и утверждение Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС) Кабинетом Министров Украины. Одобрение документа ожидается до середины января.

