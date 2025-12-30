Міжвідомча робоча група затвердила Національну програму адаптації законодавства України до права ЄС

Національна програма визначає системний підхід України до виконання всіх зобов’язань у межах переговорного процесу про вступ до ЄС та гармонізації національного законодавства з правом Євросоюзу.

У вівторок, 30 грудня, Міжвідомча робоча група з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС та адаптації законодавства України до права ЄС під головуванням Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки попередньо затвердила проєкт Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Національна програма є комплексним стратегічним документом, що визначає системний підхід України до виконання всіх зобов’язань у межах переговорного процесу про вступ до ЄС та гармонізації національного законодавства з правом Євросоюзу. Вона систематизує результати скринінгу у конкретний загальнонаціональний план дій. Програма структурована відповідно до переговорних Кластерів і розділів та містить вичерпний перелік актів права ЄС, що підлягають імплементації у законодавство України.

Також було визначено, що Дорожні карти з питань верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, є важливою складовою Національної програми.

«Затвердження Національної програми адаптації законодавства – це наш спільний, комплексний дороговказ до членства в ЄС. Ми чітко фіксуємо, що саме, коли і ким має бути виконано, і беремо на себе політичну відповідальність за результат. Ми розпочали один із найвідповідальніших етапів на шляху до членства в ЄС, який Україна реалізує у спільній координації всіх гілок влади», – наголосив Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Проєкт Національної програми налічує понад 2800 завдань, якими будуть імплементовані понад 1600 актів права Європейського Союзу – об’єднані в єдиний документ обсягом у понад тисячу сторінок.

Звітування, моніторинг та оцінка результативності виконання заходів, передбачених Національною програмою, здійснюватимуться через інформаційну систему моніторингу виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції «Пульс вступу». Система забезпечить прозорість, регулярний контроль прогресу та координацію дій між усіма залученими органами.

Наступний крок – розгляд та затвердження Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) Кабінетом Міністрів України. Схвалення документа очікується до середини січня.

