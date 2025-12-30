  1. В Украине

С 1 января подразделениям ВСУ расширили возможности закупки комплектующих для дронов

17:46, 30 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 2026 года военные смогут покупать детали для беспилотников также за средства общего фонда.
С 1 января подразделениям ВСУ расширили возможности закупки комплектующих для дронов
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января расширены возможности подразделений украинской армии по развитию беспилотных систем. С 2026 года воинские части получат право закупать комплектующие для дронов не только за счет средств специального фонда, но и за счет общего фонда государственного финансирования. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Ранее приобретение деталей для беспилотников было возможно исключительно в рамках специального фонда. Теперь комплектующие для беспилотных систем разрешено закупать за счет всего финансирования подразделений, предусмотренного на направление БПЛА, включая общий фонд.

Ожидается, что привлечение дополнительного ресурса позволит военным оперативнее доукомплектовывать беспилотники и адаптировать их под конкретные боевые задачи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]