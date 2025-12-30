С 1 января подразделениям ВСУ расширили возможности закупки комплектующих для дронов

С 2026 года военные смогут покупать детали для беспилотников также за средства общего фонда.

Фото: ukrinform

С 1 января расширены возможности подразделений украинской армии по развитию беспилотных систем. С 2026 года воинские части получат право закупать комплектующие для дронов не только за счет средств специального фонда, но и за счет общего фонда государственного финансирования. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Ранее приобретение деталей для беспилотников было возможно исключительно в рамках специального фонда. Теперь комплектующие для беспилотных систем разрешено закупать за счет всего финансирования подразделений, предусмотренного на направление БПЛА, включая общий фонд.

Ожидается, что привлечение дополнительного ресурса позволит военным оперативнее доукомплектовывать беспилотники и адаптировать их под конкретные боевые задачи.

