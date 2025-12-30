  1. В Україні

З 1 січня підрозділам ЗСУ розширили можливості закупівлі комплектуючих для дронів

17:46, 30 грудня 2025
З 2026 року військові зможуть купувати деталі для безпілотників також за кошти загального фонду.
Фото: ukrinform
З 1 січня розширено можливості підрозділів Українського війська щодо розвитку безпілотних систем. Із 2026 року військові частини отримають право закуповувати комплектуючі для дронів не лише за кошти спеціального фонду, а й за рахунок загального фонду державного фінансування. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Раніше придбання деталей для безпілотників було можливе виключно в межах спеціального фонду. Тепер комплектуючі для безпілотних систем дозволено закуповувати за рахунок усього фінансування підрозділів, передбаченого на напрям БпЛА, включно із загальним фондом.

Очікується, що залучення додаткового ресурсу дасть змогу військовим оперативніше доукомплектовувати безпілотники та адаптувати їх під конкретні бойові завдання.

ЗСУ військові дрон

Стрічка новин

Блоги
Публікації
