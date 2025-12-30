В Лондоне в тестовом режиме начал работу «Паспортный Сервис»

В лондонском подразделении доступны услуги по оформлению и обмену паспорта гражданина Украины, заграничного паспорта, а также заказ пересылки документов, оформленных ранее в других подразделениях «Паспортного Сервиса».

Во вторник, 30 декабря, в тестовом режиме начал работу «Паспортный Сервис». Об этом сообщило государственное предприятие «Документ».

Открытие филиала стало возможным благодаря поддержке Министерства внутренних дел Украины и Государственной миграционной службы Украины. Совместными усилиями мы стремимся обеспечить гражданам Украины в Соединенном Королевстве удобный, доступный и качественный сервис по оформлению паспортных документов.

«Центр обслуживания граждан „Паспортный Сервис“ работает по адресу:

The Foundry, 8–15 Dereham Place, London, EC2A 3HJ.

ВНИМАНИЕ: прием граждан осуществляется исключительно по предварительной записи. Обращаем внимание, что на начальном этапе работы (в тестовом режиме) оформление заявлений-анкет будет происходить только по предварительной записи в электронную очередь, которую можно осуществить на официальном веб-сайте ГП „Документ“», — говорится в заявлении.

В лондонском подразделении доступны следующие услуги:

оформление и обмен паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;

оформление и обмен заграничного паспорта (в том числе в случае утраты или кражи);

обмен паспорта-книжечки образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности документа);

заказ пересылки документов, оформленных ранее в других подразделениях «Паспортного Сервиса».

