У Лондоні у тестовому режимі розпочав роботу «Паспортний Сервіс»

18:04, 30 грудня 2025
У лондонському підрозділі доступні послуги з оформлення та обміну паспорта громадянина України, закордонного паспорта, а також замовлення пересилки документів, оформлених раніше в інших підрозділах «Паспортного Сервісу».
У Лондоні у тестовому режимі розпочав роботу «Паспортний Сервіс»
Фото: dmsu.gov.ua
У вівторок, 30 грудня, у тестовому режимі розпочав роботу «Паспортний Сервіс». Про це повідомило Державне підприємство «Документ»

Відкриття філії стало можливим завдяки підтримці Міністерства внутрішніх справ України та Державної міграційної служби України. Спільними зусиллями ми прагнемо забезпечити громадянам України в Сполученому Королівстві зручний, доступний та якісний сервіс з оформлення паспортних документів.

«Центр обслуговування громадян «Паспортний Сервіс» працює за адресою:

The Foundry, 8–15 Dereham Place, London, EC2A 3HJ.

УВАГА: прийом громадян відбувається лише за попереднім записом. Звертаємо увагу, що на початковому етапі роботи (у тестовому режимі) оформлення заяв-анкет відбуватиметься тільки за попереднім записом до електронної черги, який можна здійснити на офіційному вебсайті ДП «Документ», - йдеться у заяві.

У лондонському підрозділі доступні такі послуги:

оформлення та обмін паспорта громадянина України у формі ID-картки;

оформлення та обмін закордонного паспорта (в тому числі у випадку втрати чи викрадення);

обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням або у разі непридатності документа);

замовлення пересилки документів, оформлених раніше в інших підрозділах «Паспортного Сервісу».

Стрічка новин

