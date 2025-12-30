В Украине начался сбор данных о составе госслужащих за IV квартал 2025 года

В Украине стартовал сбор данных для Отчета КСДС за четвертый квартал 2025 года.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило, что начался сбор данных о количественном и качественном составе государственных служащих.

В ведомстве напомнили, что информация подается до 13 января 2026 года (по состоянию на 31 декабря 2025 года) через веб-портал в соответствии с приказом НАГС «Об утверждении формы отчетности „Отчет о количественном и качественном составе государственных служащих“ и Инструкции по ее заполнению» (от 21.03.2023 № 40-23), зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 28.03.2023 за № 533/39589.

«Ответственные лица за подачу отчетной информации от территориальных органов государственного органа, а также районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных (военных) администраций составляют отчет и подают его для обобщения в государственный орган высшего уровня», — добавили в НАГС.

