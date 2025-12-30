  1. В Україні

В Україні розпочався збір даних щодо складу держслужбовців за ІV квартал 2025 року

18:22, 30 грудня 2025
В Україні стартував збір даних для Звіту КСДС за четвертий квартал 2025 року.
Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що розпочався збір даних про кількісний та якісний склад державних службовців.

У відомстві нагадали, що інформація подається до 13 січня 2026 року (станом на 31 грудня 2025 року) через вебпортал відповідно до наказу НАДС «Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення" (від 21.03.2023 № 40-23), що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.03.2023 за № 533/39589.

«Відповідальні особи за подання звітної інформації від територіальних органів державного органу та районних, районних у містах Києві та Севастополі державних (військових) адміністрацій складають звіт та подають для узагальнення до державного органу вищого рівня», - додали у НАДС

