Зеленский заявил Трампу о готовности к выборам при условии гарантирования безопасности

Президент Украины также поддержал идею визита Дональда Трампа в Киев и его выступления в Верховной Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в США с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом подтвердил готовность к проведению выборов в Украине при условии обеспечения безопасности избирательного процесса.

«Моя позиция по выборам четкая, и я сказал: «Я готов, обеспечьте безопасность, обеспечьте изменения в украинском законодательстве. «Обеспечьте» - это к украинцам относительно изменения (законодательства - ред.), это к нашему парламенту, а к безопасности - это касается наших партнеров. Ну, и мы долго об этом не говорили, потому что что обсуждать, если я поддерживаю, если я не против?», – сказал глава государства.

В то же время президент отметил, что эта тема не была предметом длительного обсуждения, поскольку он в целом поддерживает проведение выборов.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что положительно воспринимает сигналы Трампа о возможном визите в Украину и его выступлении в Верховной Раде. По словам Президента, такой визит был бы полезен и для Украины, и в контексте адвокации плана завершения войны.

«Я думаю, что это будет полезно, если президент Трамп сможет приехать. Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал, что, пожалуйста, будем рады его видеть. И между нами, уважаемые журналисты, для Украины это также очень полезно, потому что если президент Трамп - президент Соединенных Штатов Америки - прилетит в Украину, и желательно, чтобы он уже прилетел на самолете. Не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел в Украину, то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня», - добавил Зеленский.

Глава государства также отметил, что приезд президента США непосредственно в Украину, при наличии соответствующих условий безопасности, стал бы важным сигналом и мог бы свидетельствовать о реальной возможности прекращения огня. Зеленский добавил, что Украина готова принять Дональда Трампа в любой момент, когда это позволит ситуация с безопасностью.

