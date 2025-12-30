Зеленський заявив Трампу про готовність до виборів за умови гарантування безпеки

Президент України також підтримав ідею візиту Дональда Трампа до Києва та його виступу у Верховній Раді.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у США з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом підтвердив готовність до проведення виборів в Україні за умови забезпечення безпеки виборчого процесу.

«Позиція моя чітка щодо виборів, і я сказав: «Я готовий, дайте безпеку, дайте зміни українського законодавства. «Дайте» - це до українців щодо зміни (законодавства – ред.), це до нашого парламенту, а до безпеки - це стосується наших партнерів. Ну, і ми довго про це не говорили, тому що а що обговорювати, якщо я підтримую, якщо я не проти?», – сказав глава держави.

Водночас президент зазначив, що ця тема не була предметом тривалого обговорення, оскільки він загалом підтримує проведення виборів.

Окремо Зеленський наголосив, що позитивно сприймає сигнали Трампа щодо можливого візиту до України та його виступу у Верховній Раді. За словами Президента, такий візит був би корисним і для України, і в контексті адвокації плану завершення війни.

«Я думаю, що це буде корисно, якщо президент Трамп зможе приїхати. Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав, що, будь ласка, будемо раді його бачити. І між нами, шановні журналісти, для України це також дуже корисно, тому що якщо президент Трамп - Президент Сполучених Штатів Америки - прилетить в Україну, і бажано, щоб він вже прилетів на літаку. Не в Польщу, а потім їхав на потязі, а прилетів в Україну, то це буде говорити про те, що у нас із вами точно є можливість розраховувати на припинення вогню», - додав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що приїзд президента США безпосередньо до України, за наявності відповідних безпекових умов, став би важливим сигналом і міг би свідчити про реальну можливість припинення вогню. Зеленський додав, що Україна готова прийняти Дональда Трампа в будь-який момент, коли це дозволятиме безпекова ситуація.

