Украина готова принять Дональда Трампа в любой момент – Владимир Зеленский

19:20, 30 декабря 2025
Президент считает, что приезд главы Белого дома может стать сигналом о перспективах прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможный визит президента США Дональда Трампа был бы полезен для Украины. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Зеленского, он положительно оценивает сигналы со стороны Трампа о готовности обратиться к украинскому парламенту или приехать в Украину.

«Что касается предложений президента Трампа или сигналов о том, что он готов обратиться к украинскому парламенту или быть в Украине – я думаю, что это будет полезно, если президент Трамп сможет приехать... Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал, что, пожалуйста, будем рады его видеть», - отметил Президент.

Глава государства также подчеркнул, что приезд президента США непосредственно в Украину, а не транзитом через другие страны, стал бы важным сигналом. По его мнению, такой визит свидетельствовал бы о наличии реальных оснований рассчитывать на прекращение огня.

«Потому что если президент Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, прилетит в Украину – и желательно, чтобы он уже прилетел на самолете не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел в Украину – то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня», – отметил Зеленский.

В то же время он отметил, что пока не может сказать, когда именно может состояться визит Дональда Трампа.

«Мы готовы к визиту президента Трампа в любой момент... Когда он будет готов к этому, когда для этого будут все возможности и безопасность и т.д.», – резюмировал Зеленский.

