Україна готова прийняти Дональда Трампа в будь-який момент – Володимир Зеленський

Президент вважає, що приїзд глави Білого дому може стати сигналом щодо перспектив припинення вогню.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливий візит президента США Дональда Трампа був би корисним для України. Про це він повідомив журналістам.

За словами Зеленського, він позитивно оцінює сигнали з боку Трампа щодо готовності звернутися до українського парламенту або приїхати в Україну.

«Що стосується пропозицій президента Трампа або сигналів про те, що він готовий звернутися до українського парламенту або бути в Україні - я думаю, що це буде корисно, якщо президент Трамп зможе приїхати... Він говорить про адвокацію плану закінчення війни. Я йому сказав, що, будь ласка, будемо раді його бачити», – зазначив Президент.

Глава держави також наголосив, що приїзд президента США безпосередньо до України, а не транзитом через інші країни, став би важливим сигналом. На його думку, такий візит свідчив би про наявність реальних підстав розраховувати на припинення вогню.

«Тому що якщо президент Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, прилетить в Україну — і бажано, щоб він вже прилетів на літаку не в Польщу, а потім їхав на потязі, а прилетів в Україну — то це буде говорити про те, що у нас з вами точно є можливість розраховувати на припинення вогню», – зауважив Зеленський.

Водночас він зазначив, що наразі не може сказати, коли саме може відбутися візит Дональда Трампа.

«Ми готові до візиту президента Трампа в будь-який момент... Коли він готовий до цього, коли для цього будуть всі можливості і безпекові тощо», – резюмував Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.