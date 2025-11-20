Депутати закликають очищувати державні органи від корупції

Парламентарії вимагають від влади невідкладних заходів проти корупції.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, що передбачає звернення до Президента та Кабінету Міністрів із вимогою невідкладно очистити органи державної влади та наглядові ради державних підприємств від корупційних проявів.

Проєкт постанови №14234, поданий 19 листопада 2025 року групою народних депутатів став реакцією на системні проблеми з корупційними схемами у державних структурах.

Станом на 20 листопада картка проєкту постанови на офіційному порталі itd.rada.gov.ua не містить тексту проєкту постанови та пояснювальної записки.

Документ вже отримано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.

Така ініціатива може стати першим кроком до системної боротьби з корупцією в державному секторі, проте реальні зміни залежать від готовності виконавчої влади виконати рекомендації Ради.

Автор: Анастасія Гришкова

