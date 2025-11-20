  1. Публікації
  2. / В Україні

Депутати закликають очищувати державні органи від корупції

12:05, 20 листопада 2025
Парламентарії вимагають від влади невідкладних заходів проти корупції.
Депутати закликають очищувати державні органи від корупції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, що передбачає звернення до Президента та Кабінету Міністрів із вимогою невідкладно очистити органи державної влади та наглядові ради державних підприємств від корупційних проявів.

Проєкт постанови №14234, поданий 19 листопада 2025 року групою народних депутатів став реакцією на системні проблеми з корупційними схемами у державних структурах.

Станом на 20 листопада картка проєкту постанови на офіційному порталі itd.rada.gov.ua не містить тексту проєкту постанови та пояснювальної записки.

Документ вже отримано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.

Така ініціатива може стати першим кроком до системної боротьби з корупцією в державному секторі, проте реальні зміни залежать від готовності виконавчої влади виконати рекомендації Ради.

Автор: Анастасія Гришкова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України корупція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]