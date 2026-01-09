Браковані міни для ЗСУ: Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми на 3 мільярди гривень

Наразі у справі про непридатні міни для ЗСУ є десять підозрюваних.

Фото: unn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що прокуратура спільно з ДБР викрила масштабну злочинну схему, у якій замість зброї держава отримала небезпечний непотріб, а мільярди бюджетних гривень пішли у приватні кишені.

За його словами, одна з компаній-постачальників уклала п’ять великих контрактів з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням Сил логістики ЗСУ на понад 10 млрд грн.

Він підкреслив, що за цими договорами мали поставити понад 360 тисяч комплектів мін різних типів, але результат був інший: ані повноцінних мін, ані державних грошей.

«Слідством встановлено:

Перше - небезпечний брак.

Значна частина поставлених мін непридатна до використання: у них занижений вміст вибухової речовини, вони не відповідають технічним умовам і часто взагалі не спрацьовують.

Друге - зниклі аванси.

Велику частину продукції просто не поставили зовсім, хоча держава перерахувала авансові платежі.

Ці кошти використали для придбання стороннього обладнання, яке згодом переоформлювали на інші компанії.

На цей момент встановлена сума збитків становить 2 млрд 994 млн грн, з них:

571,3 млн грн вартість бракованих мін;

2,423 млрд грн привласнена передоплата», - заявив він.

Кравченко додав, що про підозру вже повідомлено 10 особам, це керівництво компанії-постачальника, бухгалтери та посадовці військових представництв. Чотирьох підозрюваних затримано.

«Офіс Генерального прокурора наполягатиме на триманні їх під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі від 100 до 500 млн грн.

Наразі тривають додаткові експертизи.

Наше завдання встановити остаточну суму збитків, усіх причетних, повернути гроші державі і забезпечити справедливе покарання винних», - резюмував він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.