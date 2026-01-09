  1. В Украине

Бракованные мины для ВСУ: Руслан Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 3 миллиарда гривен

17:51, 9 января 2026
В настоящее время по делу о непригодных минах для ВСУ есть десять подозреваемых.
Фото: unn.ua
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что прокуратура совместно с ГБР разоблачила масштабную преступную схему, в результате которой вместо оружия государство получило опасный хлам, а миллиарды бюджетных гривен ушли в частные карманы.

По его словам, одна из компаний-поставщиков заключила пять крупных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и Командованием Сил логистики ВСУ на сумму свыше 10 млрд грн.

Он подчеркнул, что по этим договорам должны были поставить более 360 тысяч комплектов мин различных типов, однако результат оказался иным: ни полноценных мин, ни государственных денег.

«Следствием установлено:

Первое — опасный брак.

Значительная часть поставленных мин непригодна к использованию: в них занижено содержание взрывчатого вещества, они не соответствуют техническим условиям и часто вообще не срабатывают.

Второе — исчезнувшие авансы.

Большую часть продукции не поставили вовсе, несмотря на то что государство перечислило авансовые платежи.

Эти средства использовали для приобретения стороннего оборудования, которое впоследствии переоформляли на другие компании.

На данный момент установленная сумма ущерба составляет 2 млрд 994 млн грн, из них:

  • 571,3 млн грн — стоимость бракованных мин;
  • 2,423 млрд грн — присвоенная предоплата», — заявил он.

Кравченко добавил, что о подозрении уже сообщено 10 лицам — это руководство компании-поставщика, бухгалтеры и должностные лица военных представительств. Четверо подозреваемых задержаны.

«Офис Генерального прокурора будет настаивать на содержании их под стражей с альтернативой внесения залога в размере от 100 до 500 млн грн.

В настоящее время продолжаются дополнительные экспертизы.

Наша задача — установить окончательную сумму ущерба, всех причастных, вернуть деньги государству и обеспечить справедливое наказание виновных», — резюмировал он.

ОГП ВСУ ГБР Руслан Кравченко

