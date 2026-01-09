  1. В Україні

У Києві судитимуть трьох чоловіків, які за $10-14 тисяч пропонували зняття з розшуку та «бронь» від мобілізації

17:24, 9 січня 2026
Ділки обіцяли військовозобов’язаним працевлаштування на підприємствах критичної інфраструктури.
У Києві судитимуть трьох чоловіків, які за 10-14 тисяч доларів пропонували військовозобов’язаним зняття з розшуку та працевлаштування заради бронювання. Про це повідомляє міська прокуратура.

Фігуранти пропонували чоловікам свої послуги зі зняття з розшуку, а також працевлаштування на підприємства, які належать до суб’єктів критичної інфраструктури, з метою подальшого бронювання від мобілізації.

За таку допомогу обвинувачені брали з військовозобов’язаних від 10 до 14 тисяч доларів.

Їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

До суду скеровано три обвинувальні акти щодо трьох осіб.

