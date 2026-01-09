В Киеве будут судить трех мужчин, которые за $10–14 тысяч предлагали снятие с розыска и «бронь» от мобилизации

Дельцы обещали военнообязанным трудоустройство на предприятиях критической инфраструктуры.

В Киеве будут судить трех мужчин, которые за 10–14 тысяч долларов предлагали военнообязанным снятие с розыска и трудоустройство ради бронирования. Об этом сообщает городская прокуратура.

Фигуранты предлагали мужчинам свои услуги по снятию с розыска, а также трудоустройство на предприятия, которые относятся к субъектам критической инфраструктуры, с целью последующего бронирования от мобилизации.

За такую помощь обвиняемые брали с военнообязанных от 10 до 14 тысяч долларов.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

В суд направлены три обвинительных акта в отношении трех лиц.

