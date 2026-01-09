Світлофор «Грецький хрест» можуть запровадити по всій Україні після експерименту у Києві

У Києві завершили експеримент зі світлофором «Грецький хрест» на Володимирській.

У Києві завершили експеримент із запровадженням нового типу світлофорного сигналу «Грецький хрест», який із листопада 2025 року працював на перехресті вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка. Про це повідомили в КП «Центр організації дорожнього руху».

Експеримент запровадили для полегшення орієнтування водіїв під час виконання лівого повороту в напрямку Галицької площі. Відтепер дію нового сигналу припинено.

Упродовж двох місяців фахівці аналізували, як «Грецький хрест» впливає на організацію руху та безпеку на перехресті.

У комунальному підприємстві наголошують, що світлофорний сигнал «Грецький хрест» має виключно інформаційний характер, не змінює правил дорожнього руху та не надає переваг жодному з учасників. Його основне завдання — допомогти водіям краще сприймати складну конфігурацію перехрестя.

Водії можуть протягом тижня надсилати свої відгуки та пропозиції на електронну пошту: [email protected].

Усі пропозиції проаналізують і передадуть до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та Патрульної поліції України для ухвалення подальших рішень щодо експерименту й можливого впровадження світлофора «Грецького хреста» в Україні.

