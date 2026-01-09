Светофор «Греческий крест» могут внедрить по всей Украине после эксперимента в Киеве

В Киеве завершили эксперимент со светофором «Греческий крест» на Владимирской.

В Киеве завершили эксперимент по внедрению нового типа светофорного сигнала «Греческий крест», который с ноября 2025 года работал на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко. Об этом сообщили в КП «Центр организации дорожного движения».

Эксперимент внедрили для облегчения ориентирования водителей при выполнении левого поворота в направлении Галицкой площади. Отныне действие нового сигнала прекращено.

В течение двух месяцев специалисты анализировали, как «Греческий крест» влияет на организацию движения и безопасность на перекрестке.

В коммунальном предприятии отмечают, что светофорный сигнал «Греческий крест» имеет исключительно информационный характер, не изменяет правил дорожного движения и не предоставляет преимуществ ни одному из участников. Его основная задача — помочь водителям лучше воспринимать сложную конфигурацию перекрестка.

Водители могут в течение недели направлять свои отзывы и предложения на электронную почту: [email protected].

Все предложения проанализируют и передадут в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и Патрульную полицию Украины для принятия дальнейших решений относительно эксперимента и возможного внедрения светофора «Греческого креста» в Украине.

