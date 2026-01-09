  1. В Украине

Светофор «Греческий крест» могут внедрить по всей Украине после эксперимента в Киеве

17:33, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве завершили эксперимент со светофором «Греческий крест» на Владимирской.
Светофор «Греческий крест» могут внедрить по всей Украине после эксперимента в Киеве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве завершили эксперимент по внедрению нового типа светофорного сигнала «Греческий крест», который с ноября 2025 года работал на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко. Об этом сообщили в КП «Центр организации дорожного движения».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Эксперимент внедрили для облегчения ориентирования водителей при выполнении левого поворота в направлении Галицкой площади. Отныне действие нового сигнала прекращено.

В течение двух месяцев специалисты анализировали, как «Греческий крест» влияет на организацию движения и безопасность на перекрестке.

В коммунальном предприятии отмечают, что светофорный сигнал «Греческий крест» имеет исключительно информационный характер, не изменяет правил дорожного движения и не предоставляет преимуществ ни одному из участников. Его основная задача — помочь водителям лучше воспринимать сложную конфигурацию перекрестка.

Водители могут в течение недели направлять свои отзывы и предложения на электронную почту: [email protected].

Все предложения проанализируют и передадут в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и Патрульную полицию Украины для принятия дальнейших решений относительно эксперимента и возможного внедрения светофора «Греческого креста» в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПДД Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]