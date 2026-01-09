Інфляція в Україні у грудні сповільнилася до 8%: що подорожчало, а на що знизилися ціни

Середньорічна інфляція в Україні становить 12,7%.

Інфляція на споживчому ринку у грудні порівняно з листопадом становила 0,2%, а у річному вимірі сповільнилася до 8%. Про це повідомила Державна служба статистики.

Найбільше у грудні подешевшали фрукти — на 4,1%. Також знизилися ціни на одяг і взуття (на 3,9%), цукор (на 2,2%), фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання (на 1,0%), а також на м’ясо та м’ясопродукти (на 0,8%).

Водночас зафіксовано зростання цін на окремі категорії товарів і послуг. Найбільше подорожчали яйця — на 5,6%. Ціни на рибу та продукти з риби зросли на 1,4%, на залізничний пасажирський транспорт — на 1,3%, амбулаторні послуги — також на 1,3%.

Крім того, на 1,1% зросли ціни на соняшникову олію та хліб.

