  1. Суспільство

Інфляція в Україні у грудні сповільнилася до 8%: що подорожчало, а на що знизилися ціни

18:41, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Середньорічна інфляція в Україні становить 12,7%.
Інфляція в Україні у грудні сповільнилася до 8%: що подорожчало, а на що знизилися ціни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інфляція на споживчому ринку у грудні порівняно з листопадом становила 0,2%, а у річному вимірі сповільнилася до 8%. Про це повідомила Державна служба статистики.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Найбільше у грудні подешевшали фрукти — на 4,1%. Також знизилися ціни на одяг і взуття (на 3,9%), цукор (на 2,2%), фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання (на 1,0%), а також на м’ясо та м’ясопродукти (на 0,8%).

Водночас зафіксовано зростання цін на окремі категорії товарів і послуг. Найбільше подорожчали яйця — на 5,6%. Ціни на рибу та продукти з риби зросли на 1,4%, на залізничний пасажирський транспорт — на 1,3%, амбулаторні послуги — також на 1,3%.

Крім того, на 1,1% зросли ціни на соняшникову олію та хліб.

Середньорічна інфляція становить 12,7%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

інфляція Держстат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розлучення довжиною в життя: суд в Ужгороді поділив мільйонні статки подружжя після 41 року шлюбу

При розподілі великої кількості об’єктів нерухомості суд застосував усталену практику ВС

Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]