Як відкрити кав’ярню в Україні у 2026 році: покроковий гайд для підприємців

Пояснюємо, як зареєструвати бізнес, обрати формат закладу та оформити необхідні дозволи.

Відкрити власну кав’ярню — популярна ідея для малого бізнесу в Україні. Однак майбутні підприємці часто не знають, з чого почати і які документи потрібно оформити.

У Державній регуляторній службі України пояснили основні кроки для запуску такого закладу та підготували покроковий гайд для тих, хто планує розпочати власну справу.

В Україні діє велика кількість регуляторів — органів влади, які встановлюють правила для бізнесу через закони, порядки, інструкції та ліцензійні умови. ДРС має інструменти для захисту підприємців від надмірного адміністративного тиску і може впливати на регулювання, щоб воно не створювало зайвих бар’єрів для бізнесу.

Як приклад експерти розглянули алгоритм відкриття кав’ярні.

Крок 1. Зареєструвати бізнес

Перший етап — державна реєстрація підприємницької діяльності. Для кав’ярні найчастіше обирають такі форми:

фізична особа-підприємець (ФОП) — зазвичай друга або третя група єдиного податку;

товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Зареєструвати бізнес можна кількома способами:

онлайн через портал державних послуг «Дія»;

офлайн — у ЦНАПі, у нотаріуса або через державного реєстратора.

Під час реєстрації потрібно обрати відповідні КВЕДи. Для кав’ярні зазвичай використовують:

47.25 — роздрібна торгівля напоями у спеціалізованих магазинах;

56.30 — обслуговування напоями;

56.10 — діяльність ресторанів і надання послуг мобільного харчування.

Також необхідно зареєструватися платником податків — це можна зробити онлайн через Електронний кабінет Державної податкової служби.

Крок 2. Визначити формат кав’ярні

Пакет документів і обладнання залежать від того, який формат закладу обере підприємець.

Стаціонарна кав’ярня у приміщенні.

У такому випадку потрібен документ про право власності на приміщення або договір оренди, який бажано зареєструвати у державному реєстрі. Якщо приміщення потребує реконструкції, потрібно отримати дозвіл на будівельні роботи або подати повідомлення про їх початок.

Тимчасова споруда або мобільна кав’ярня.

Йдеться про кіоски, кавові фургони чи інші тимчасові конструкції. У цьому разі необхідно:

дотримуватися Порядку розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону №244 від 21 жовтня 2011 року;

оформити паспорт прив’язки тимчасової споруди.

Крок 3. Оформити необхідні документи

Перед початком роботи потрібно підготувати низку обов’язкових документів.

Декларація відповідності вимогам пожежної безпеки.

Вона підтверджує, що матеріально-технічна база закладу відповідає вимогам пожежної безпеки. Порядок її подання визначений постановою Кабінету Міністрів №440 від 5 червня 2013 року. Подати декларацію можна онлайн через портал адміністративних послуг або через систему ДСНС.

Державна реєстрація потужностей оператора ринку.

Це обов’язкова вимога для всіх, хто працює з харчовими продуктами. Підприємець має подати заяву до Держпродспоживслужби не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи.

Подати заяву можна:

поштою до територіального органу служби;

через ЦНАП;

онлайн через портал «Дія».

Закон «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» передбачає, що всі місця виробництва, зберігання або продажу харчових продуктів мають бути внесені до відповідного реєстру.

Додаткові дозволи

У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи.

Якщо кав’ярню планують відкрити у будівлі культурної спадщини або історичній частині міста, потрібно укласти охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини.

Якщо заклад продаватиме алкогольні напої, необхідно отримати ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем. Це можна зробити онлайн через електронний кабінет ДПС.

Крок 4. Оформити працівників

Якщо у кав’ярні працюватимуть наймані працівники, роботодавець має легалізувати трудові відносини. Для цього потрібно:

укласти трудовий договір;

видати наказ про прийняття на роботу;

організувати медичні огляди для персоналу;

повідомити Державну податкову службу про прийняття працівників.

У Державній регуляторній службі наголошують: правильне оформлення документів на старті допоможе уникнути штрафів і спростить роботу бізнесу в майбутньому.

