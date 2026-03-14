Как открыть кофейню в Украине в 2026 году: пошаговый гайд для предпринимателей

Объясняем, как зарегистрировать бизнес, выбрать формат заведения и оформить необходимые разрешения.

Открыть собственную кофейню — популярная идея для малого бизнеса в Украине. Однако будущие предприниматели часто не знают, с чего начать и какие документы нужно оформить.

В Государственной регуляторной службе Украины пояснили основные шаги для запуска такого заведения и подготовили пошаговый гайд для тех, кто планирует начать собственное дело.

В Украине действует большое количество регуляторов — органов власти, которые устанавливают правила для бизнеса через законы, порядки, инструкции и лицензионные условия. ГРС имеет инструменты для защиты предпринимателей от чрезмерного административного давления и может влиять на регулирование, чтобы оно не создавало лишних барьеров для бизнеса.

В качестве примера эксперты рассмотрели алгоритм открытия кофейни.

Шаг 1. Зарегистрировать бизнес

Первый этап — государственная регистрация предпринимательской деятельности. Для кофейни чаще всего выбирают такие формы:

физическое лицо-предприниматель (ФОП) — обычно вторая или третья группа единого налога;

общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Зарегистрировать бизнес можно несколькими способами:

онлайн через портал государственных услуг «Дия»;

офлайн — в ЦНАПе, у нотариуса или через государственного регистратора.

Во время регистрации нужно выбрать соответствующие КВЭД. Для кофейни обычно используют:

47.25 — розничная торговля напитками в специализированных магазинах;

56.30 — обслуживание напитками;

56.10 — деятельность ресторанов и предоставление услуг мобильного питания.

Также необходимо зарегистрироваться плательщиком налогов — это можно сделать онлайн через Электронный кабинет Государственной налоговой службы.

Шаг 2. Определить формат кофейни

Пакет документов и оборудование зависят от того, какой формат заведения выберет предприниматель.

Стационарная кофейня в помещении.

В этом случае нужен документ о праве собственности на помещение или договор аренды, который желательно зарегистрировать в государственном реестре. Если помещение требует реконструкции, нужно получить разрешение на выполнение строительных работ или подать уведомление о начале строительных работ.

Временное сооружение или мобильная кофейня.

Речь идет о киосках, кофейных фургонах или других временных конструкциях. В этом случае необходимо:

соблюдать Порядок размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденный приказом Минрегиона №244 от 21 октября 2011 года;

оформить паспорт привязки временного сооружения.

Шаг 3. Оформить необходимые документы

Перед началом работы нужно подготовить ряд обязательных документов.

Декларация соответствия требованиям пожарной безопасности.

Она подтверждает, что материально-техническая база заведения соответствует требованиям пожарной безопасности. Порядок ее подачи определен постановлением Кабинета Министров №440 от 5 июня 2013 года. Подать декларацию можно онлайн через портал административных услуг или через систему ГСЧС.

Государственная регистрация мощностей оператора рынка.

Это обязательное требование для всех, кто работает с пищевыми продуктами. Предприниматель должен подать заявление в Госпродпотребслужбу не позднее чем за 10 календарных дней до начала работы.

Подать заявление можно:

по почте в территориальный орган службы;

через ЦНАП;

онлайн через портал «Дия».

Закон «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» предусматривает, что все помещения или места, где производят, хранят или продают пищевые продукты, должны быть внесены в соответствующий реестр.

Дополнительные разрешения

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы.

Если кофейню планируют открыть в здании культурного наследия или в исторической части города, необходимо заключить охранный договор на объект культурного наследия.

Если заведение будет продавать алкогольные напитки, необходимо получить лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками. Это можно сделать онлайн через электронный кабинет Государственной налоговой службы.

Шаг 4. Оформить работников

Если в кофейне будут работать наемные сотрудники, работодатель должен легализовать трудовые отношения. Для этого необходимо:

заключить трудовой договор;

издать приказ о приеме на работу;

организовать проведение медицинских осмотров для персонала;

сообщить Государственную налоговую службу о принятых на работу работниках.

В Государственной регуляторной службе подчеркивают: правильное оформление документов на старте поможет избежать штрафов и упростит работу бизнеса в будущем.

