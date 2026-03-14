Хто звільняється від сплати військового збору – основні пільги для громадян та підприємців

Податковий кодекс України передбачає низку випадків, коли фізичні особи та підприємці можуть бути повністю звільнені від сплати військового збору. Пільги залежать від місця діяльності, обставин воєнного стану, стану здоров’я та участі у мобілізації або бойових діях. Про це пояснили в Головному управлінні ДПС у Київській області.

Зокрема, платники єдиного податку першої та другої груп, податкова адреса яких розташована на територіях бойових дій або тимчасово окупованих, мають право не сплачувати військовий збір за період від початку бойових дій або окупації до їх завершення. У цей період вони не зобов’язані подавати декларацію платника єдиного податку.

Також підприємці, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати збору протягом одного календарного місяця на рік під час відпустки, а також у разі хвороби понад 30 днів, що підтверджується даними Електронного реєстру листків непрацездатності.

Самозайняті особи, призвані на військову службу або залучені до мобілізаційних заходів, звільняються від нарахування, сплати та подання звітності з податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та військового збору на весь період служби, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Крім того, під час дії воєнного стану не оподатковуються військовим збором доходи працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та інших осіб, які безпосередньо беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації.

Ці положення визначені у підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України та регулюють порядок звільнення громадян та підприємців від обов’язку сплати військового збору під час воєнного стану.

