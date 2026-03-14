  1. В Украине

Кто освобождается от уплаты военного сбора — основные льготы для граждан и предпринимателей

17:53, 14 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налоговый кодекс Украины предусматривает льготы для физических лиц и предпринимателей во время военного положения в зависимости от места деятельности, состояния здоровья и участия в боевых действиях.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговый кодекс Украины предусматривает ряд случаев, когда физические лица и предприниматели могут быть полностью освобождены от уплаты военного сбора. Льготы зависят от места деятельности, обстоятельств военного положения, состояния здоровья и участия в мобилизации или боевых действиях. Об этом пояснили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, плательщики единого налога первой и второй групп, налоговый адрес которых расположен на территориях боевых действий или временно оккупированных, имеют право не уплачивать военный сбор за период с начала боевых действий или оккупации до их завершения. В этот период они не обязаны подавать декларацию плательщика единого налога.

Также предприниматели, не использующие труд наемных работников, освобождаются от уплаты сбора в течение одного календарного месяца в году во время отпуска, а также в случае болезни свыше 30 дней, что подтверждается данными Электронного реестра листов нетрудоспособности.

Самозанятые лица, призванные на военную службу или привлеченные к мобилизационным мероприятиям, освобождаются от начисления, уплаты и представления отчетности по налогу на доходы физических лиц, единому налогу и военному сбору на весь период службы, начиная с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, в период действия военного положения не облагаются военным сбором доходы сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц, непосредственно участвующих в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Эти положения определены в подразделе 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины и регулируют порядок освобождения граждан и предпринимателей от обязанности уплаты военного сбора во время военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]