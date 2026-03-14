У Сумах чоловік у Telegram публікував у Telegram локації блокпостів ТЦК та СП – як його покарав суд

18:47, 14 березня 2026
Сумський райсуд затвердив угоду про визнання винуватості: штраф 51 000 грн за поширення інформації про блокпости ТЦК та СП.
Сумський районний суд Сумської області вироком від 4 липня 2025 року затвердив угоду про визнання винуватості, укладену 26 червня 2025 року між обвинуваченим, його захисником та прокурором обласної прокуратури, у кримінальному провадженні № 22025200000000085.

Обставини справи 587/3193/25

Обвинувачений, будучи обізнаним про проведення загальної мобілізації та збройну агресію російської федерації проти України, не пізніше 16 березня 2024 року вступив до публічної спільноти в інтернет-месенджері Telegram «Сумы и Область погода» (пізніше перейменована, кількість учасників на 23.04.2025 — 32 896, близько 370 000 повідомлень).

Використовуючи мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J2», обвинувачений розміщував у чаті розділу «ПОГОДА по ГОРОДУ. Где икогда. Кто пишет не по теме - бан» повідомлення про місця та час проведення мобілізаційних заходів представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зокрема оповіщення військовозобов’язаних шляхом вручення повісток на блокпостах.

Зокрема, обвинувачений розмістив повідомлення:

  • 16.03.2024 о 14:11 — про блокпост на території Недригайлівської територіальної громади Роменського району Сумської області на роздоріжжі автодороги Т-19-04;
  • 02.07.2024 о 13:18 — про блокпост на автодорозі Р-61 на виїзді з м. Конотоп по вул. Сумська;
  • 29.03.2025 о 08:12, 09:55 та 11:10 — про блокпост на автодорозі Т-19-01 на виїзді з м. Суми по вул. Баранівська;
  • 03.04.2024 о 14:57;
  • 15.05.2024 о 14:33;
  • 16.07.2024 о 11:36;
  • 25.07.2024 о 13:52;
  • 03.08.2024 о 13:50;
  • 19.09.2024 о 15:24;
  • 09.10.2024 о 14:55;
  • 31.10.2024 о 14:10.

Поширена інформація відповідала дійсності та створювала суттєві перешкоди у здійсненні мобілізації людських ресурсів, що призводило до неповного та несвоєчасного комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 КК України як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Обвинувачений повністю визнав вину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення.

Рішення суду першої інстанції

Суд затвердив угоду про визнання винуватості.

Визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Із застосуванням положень ст. 69 КК України призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.

Запобіжний захід не обирався.

Речовий доказ — мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J2» з SIM-карткою абонентського номера— конфісковано в дохід держави із зняттям арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 9 червня 2025 року.

Вирок може бути оскаржено до Сумського апеляційного суду через Сумський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляції, а в разі подачі апеляції — після розгляду справи апеляційною інстанцією, якщо його не скасовано.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор протягом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності має право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку. Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до встановленої законом відповідальності.

