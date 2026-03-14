В Сумах мужчина публиковал в Telegram координаты блокпостов ТЦК и СП — как его наказал суд

18:47, 14 марта 2026
Сумской районный суд утвердил соглашение о признании вины: штраф в размере 51 000 грн за распространение информации о блокпостах ТЦК и СП.
Сумской районный суд Сумской области приговором от 4 июля 2025 года утвердил соглашение о признании вины, заключенное 26 июня 2025 года между обвиняемым, его защитником и прокурором областной прокуратуры, в уголовном производстве № 22025200000000085.

Обстоятельства дела 587/3193/25

Обвиняемый, будучи осведомленным о проведении всеобщей мобилизации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, не позднее 16 марта 2024 года вступил в публичное сообщество в интернет-мессенджере Telegram «Сумы и Область погода» (позже переименованное, количество участников на 23.04.2025 — 32 896, около 370 000 сообщений).

Используя мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J2», обвиняемый размещал в чате раздела «ПОГОДА по ГОРОДУ. Где и когда. Кто пишет не по теме — бан» сообщения о местах и времени проведения мобилизационных мероприятий представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в частности оповещения военнообязанных путем вручения повесток на блокпостах.

В частности, обвиняемый разместил сообщения:

  • 16.03.2024 в 14:11 — о блокпосте на территории Недригайловской территориальной общины Роменского района Сумской области на перекрестке автодороги Т-19-04;
  • 02.07.2024 в 13:18 — о блокпосте на автодороге Р-61 на выезде из г. Конотоп по ул. Сумская;
  • 29.03.2025 в 08:12, 09:55 и 11:10 — о блокпосте на автодороге Т-19-01 на выезде из г. Сумы по ул. Барановская;
  • 03.04.2024 в 14:57;
  • 15.05.2024 в 14:33;
  • 16.07.2024 в 11:36;
  • 25.07.2024 в 13:52;
  • 03.08.2024 в 13:50;
  • 19.09.2024 в 15:24;
  • 09.10.2024 в 14:55;
  • 31.10.2024 в 14:10.

Распространенная информация соответствовала действительности и создавала существенные препятствия в осуществлении мобилизации людских ресурсов, что приводило к неполному и несвоевременному комплектованию Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения.

Решение суда первой инстанции

Суд утвердил соглашение о признании вины.

Признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

С применением положений ст. 69 УК Украины назначил наказание в виде штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 грн.

Меру пресечения не избирал.

Вещественное доказательство — мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J2» с SIM-картой абонентского номера — конфисковано в пользу государства с снятиям ареста, наложенного постановлением следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы от 9 июня 2025 года.

Приговор может быть обжалован в Сумской апелляционный суд через Сумской районный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения на основаниях, предусмотренных ст. 394 УПК Украины.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляции, а в случае подачи апелляции — после рассмотрения дела апелляционной инстанцией, если он не отменен.

В случае неисполнения соглашения о признании вины прокурор в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности имеет право обратиться в суд с ходатайством об отмене приговора. Умышленное неисполнение соглашения является основанием для привлечения к установленной законом ответственности.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЄСПЛ высказался о стеклянных кабинах в судах и раскритиковал формальные решения украинских судов о домашних арестах

По мнению ЕСПЛ, пребывание подсудимых в стеклянной кабине во время суда не является проявлением жестокого или унижающего достоинство обращения.

Как может измениться процедура ареста недвижимости в уголовных делах: детали законопроекта

Законопроект предусматривает срочность ареста, участие владельца в судебном рассмотрении и ограничение повторных ходатайств следствия.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

КАС ВС пояснил, что необходимо учитывать при выплате единовременной денежной помощи полицейскому в связи с инвалидностью

Бывший правоохранитель требовал признать незаконным отказ Нацполиции в выплате помощи после установления ему инвалидности.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

