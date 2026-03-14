В Сумах мужчина публиковал в Telegram координаты блокпостов ТЦК и СП — как его наказал суд

Сумской районный суд утвердил соглашение о признании вины: штраф в размере 51 000 грн за распространение информации о блокпостах ТЦК и СП.

Сумской районный суд Сумской области приговором от 4 июля 2025 года утвердил соглашение о признании вины, заключенное 26 июня 2025 года между обвиняемым, его защитником и прокурором областной прокуратуры, в уголовном производстве № 22025200000000085.

Обстоятельства дела 587/3193/25

Обвиняемый, будучи осведомленным о проведении всеобщей мобилизации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, не позднее 16 марта 2024 года вступил в публичное сообщество в интернет-мессенджере Telegram «Сумы и Область погода» (позже переименованное, количество участников на 23.04.2025 — 32 896, около 370 000 сообщений).

Используя мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J2», обвиняемый размещал в чате раздела «ПОГОДА по ГОРОДУ. Где и когда. Кто пишет не по теме — бан» сообщения о местах и времени проведения мобилизационных мероприятий представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в частности оповещения военнообязанных путем вручения повесток на блокпостах.

В частности, обвиняемый разместил сообщения:

16.03.2024 в 14:11 — о блокпосте на территории Недригайловской территориальной общины Роменского района Сумской области на перекрестке автодороги Т-19-04;

02.07.2024 в 13:18 — о блокпосте на автодороге Р-61 на выезде из г. Конотоп по ул. Сумская;

29.03.2025 в 08:12, 09:55 и 11:10 — о блокпосте на автодороге Т-19-01 на выезде из г. Сумы по ул. Барановская;

03.04.2024 в 14:57;

15.05.2024 в 14:33;

16.07.2024 в 11:36;

25.07.2024 в 13:52;

03.08.2024 в 13:50;

19.09.2024 в 15:24;

09.10.2024 в 14:55;

31.10.2024 в 14:10.

Распространенная информация соответствовала действительности и создавала существенные препятствия в осуществлении мобилизации людских ресурсов, что приводило к неполному и несвоевременному комплектованию Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период.

Обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения.

Решение суда первой инстанции

Суд утвердил соглашение о признании вины.

Признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

С применением положений ст. 69 УК Украины назначил наказание в виде штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 грн.

Меру пресечения не избирал.

Вещественное доказательство — мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J2» с SIM-картой абонентского номера — конфисковано в пользу государства с снятиям ареста, наложенного постановлением следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы от 9 июня 2025 года.

Приговор может быть обжалован в Сумской апелляционный суд через Сумской районный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения на основаниях, предусмотренных ст. 394 УПК Украины.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляции, а в случае подачи апелляции — после рассмотрения дела апелляционной инстанцией, если он не отменен.

В случае неисполнения соглашения о признании вины прокурор в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности имеет право обратиться в суд с ходатайством об отмене приговора. Умышленное неисполнение соглашения является основанием для привлечения к установленной законом ответственности.

