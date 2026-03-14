В Сумах мужчина публиковал в Telegram координаты блокпостов ТЦК и СП — как его наказал суд
Сумской районный суд Сумской области приговором от 4 июля 2025 года утвердил соглашение о признании вины, заключенное 26 июня 2025 года между обвиняемым, его защитником и прокурором областной прокуратуры, в уголовном производстве № 22025200000000085.
Обстоятельства дела 587/3193/25
Обвиняемый, будучи осведомленным о проведении всеобщей мобилизации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, не позднее 16 марта 2024 года вступил в публичное сообщество в интернет-мессенджере Telegram «Сумы и Область погода» (позже переименованное, количество участников на 23.04.2025 — 32 896, около 370 000 сообщений).
Используя мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J2», обвиняемый размещал в чате раздела «ПОГОДА по ГОРОДУ. Где и когда. Кто пишет не по теме — бан» сообщения о местах и времени проведения мобилизационных мероприятий представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в частности оповещения военнообязанных путем вручения повесток на блокпостах.
В частности, обвиняемый разместил сообщения:
- 16.03.2024 в 14:11 — о блокпосте на территории Недригайловской территориальной общины Роменского района Сумской области на перекрестке автодороги Т-19-04;
- 02.07.2024 в 13:18 — о блокпосте на автодороге Р-61 на выезде из г. Конотоп по ул. Сумская;
- 29.03.2025 в 08:12, 09:55 и 11:10 — о блокпосте на автодороге Т-19-01 на выезде из г. Сумы по ул. Барановская;
- 03.04.2024 в 14:57;
- 15.05.2024 в 14:33;
- 16.07.2024 в 11:36;
- 25.07.2024 в 13:52;
- 03.08.2024 в 13:50;
- 19.09.2024 в 15:24;
- 09.10.2024 в 14:55;
- 31.10.2024 в 14:10.
Распространенная информация соответствовала действительности и создавала существенные препятствия в осуществлении мобилизации людских ресурсов, что приводило к неполному и несвоевременному комплектованию Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины как препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период.
Обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения.
Решение суда первой инстанции
Суд утвердил соглашение о признании вины.
Признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
С применением положений ст. 69 УК Украины назначил наказание в виде штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 грн.
Меру пресечения не избирал.
Вещественное доказательство — мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J2» с SIM-картой абонентского номера — конфисковано в пользу государства с снятиям ареста, наложенного постановлением следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы от 9 июня 2025 года.
Приговор может быть обжалован в Сумской апелляционный суд через Сумской районный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения на основаниях, предусмотренных ст. 394 УПК Украины.
Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляции, а в случае подачи апелляции — после рассмотрения дела апелляционной инстанцией, если он не отменен.
В случае неисполнения соглашения о признании вины прокурор в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности имеет право обратиться в суд с ходатайством об отмене приговора. Умышленное неисполнение соглашения является основанием для привлечения к установленной законом ответственности.
