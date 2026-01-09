  1. Общество

Инфляция в Украине в декабре замедлилась до 8%: что подорожало, а на что снизились цены

18:41, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Среднегодовая инфляция в Украине составляет 12,7%.
Инфляция в Украине в декабре замедлилась до 8%: что подорожало, а на что снизились цены
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,2%, а в годовом измерении замедлилась до 8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Больше всего в декабре подешевели фрукты — на 4,1%. Также снизились цены на одежду и обувь (на 3,9%), сахар (на 2,2%), фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование (на 1,0%), а также на мясо и мясопродукты (на 0,8%).

В то же время зафиксирован рост цен на отдельные категории товаров и услуг. Больше всего подорожали яйца — на 5,6%. Цены на рыбу и продукты из рыбы выросли на 1,4%, на железнодорожный пассажирский транспорт — на 1,3%, амбулаторные услуги — также на 1,3%.

Кроме того, на 1,1% выросли цены на подсолнечное масло и хлеб.

Среднегодовая инфляция составляет 12,7%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

инфляция Госстат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]