Инфляция в Украине в декабре замедлилась до 8%: что подорожало, а на что снизились цены

Среднегодовая инфляция в Украине составляет 12,7%.

Инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,2%, а в годовом измерении замедлилась до 8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Больше всего в декабре подешевели фрукты — на 4,1%. Также снизились цены на одежду и обувь (на 3,9%), сахар (на 2,2%), фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование (на 1,0%), а также на мясо и мясопродукты (на 0,8%).

В то же время зафиксирован рост цен на отдельные категории товаров и услуг. Больше всего подорожали яйца — на 5,6%. Цены на рыбу и продукты из рыбы выросли на 1,4%, на железнодорожный пассажирский транспорт — на 1,3%, амбулаторные услуги — также на 1,3%.

Кроме того, на 1,1% выросли цены на подсолнечное масло и хлеб.

