  1. В Україні

Програму «5-7-9%» продовжать до кінця 2027 року для прифронтових областей

18:29, 14 березня 2026
Уряд планує фінансування захисту критичної інфраструктури на 11,2 млрд гривень.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про продовження «5-7-9%» для бізнесу в прифронтових областях За її словами, у Чернігові провели друге засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості. На ньому обговорили стан виконання планів у Чернігівській та Сумській областях, а також визначили першочергові потреби у фінансуванні захисту об’єктів критичної інфраструктури дев’яти областей та Київської області.

Загалом, за словами прем’єрки, визначено 210 об’єктів критичної інфраструктури, роботи на яких розпочнуться найближчими днями. Для цього планується виділення 11,2 млрд грн з резервного фонду державного бюджету, що дозволить прискорити будівництво нового захисту.

Крім того, на засіданні узгодили пріоритети співпраці з міжнародними партнерами для залучення додаткового фінансування, обговорили заходи щодо посилення захисту енергетичної інфраструктури, а також кроки з дерегуляції та підтримки бізнесу. Зокрема, готується програма доступного кредитування на енергонезалежність зі ставкою 7% річних, а для прифронтових областей продовжено строки кредитування у межах програми «5-7-9%» до кінця 2027 року.

Окремо учасники засідання обговорили реалізацію плану стійкості Києва, поданого міською владою.

кредит Юлія Свириденко

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

