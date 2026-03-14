  1. В Украине

Программа «5-7-9%» будет продлена до конца 2027 года для прифронтовых областей

18:29, 14 марта 2026
Правительство планирует выделить 11,2 млрд гривен на защиту критически важной инфраструктуры.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о продлении «5-7-9%» для бизнеса в прифронтовых областях По ее словам, в Чернигове прошло второе заседание Координационного центра по реализации планов устойчивости. На нем обсудили ход выполнения планов в Черниговской и Сумской областях, а также определили первоочередные потребности в финансировании защиты объектов критической инфраструктуры девяти областей и Киевской области.

В целом, по словам премьер-министра, определено 210 объектов критической инфраструктуры, работы на которых начнутся в ближайшие дни. Для этого планируется выделение 11,2 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета, что позволит ускорить строительство новой защиты.

Кроме того, на заседании согласовали приоритеты сотрудничества с международными партнерами для привлечения дополнительного финансирования, обсудили меры по усилению защиты энергетической инфраструктуры, а также шаги по дерегуляции и поддержке бизнеса. В частности, готовится программа доступного кредитования на энергонезависимость со ставкой 7% годовых, а для прифронтовых областей продлены сроки кредитования в рамках программы «5-7-9%» до конца 2027 года.

Отдельно участники заседания обсудили реализацию плана устойчивости Киева, представленного городскими властями.

кредит Юлия Свириденко

