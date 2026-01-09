YouTube виплатить користувачам із США $6 млн у справі про незаконний збір біометричних даних

Компенсацію розподілять між користувачами з Іллінойсу, які використовували функцію розмиття облич у відео.

Федеральний суд у США остаточно затвердив мирову угоду на $6 млн у справі проти YouTube. Компанію звинувачували в тому, що вона без належної згоди збирала біометричні дані облич користувачів, які завантажували відео та користувалися інструментом Face Blur (розмиття облич). Про це повідомляє Courthouse News.

Позов подали ще у 2022 році. Його автори стверджували, що інструменти YouTube для обробки відео автоматично аналізували обличчя людей, але платформа не попереджала про це належним чином. На думку позивачів, такі дії порушували закон штату Іллінойс про захист біометричних даних.

YouTube під час судового процесу наполягав, що не створював сканів облич і не міг ідентифікувати конкретних осіб. У результаті сторони дійшли компромісу: з угоди прибрали претензії до інструмента Thumbnail Generator, а виплати стосуються лише користувачів, які застосовували Face Blur.

Отримати компенсацію можуть жителі штату Іллінойс, які завантажували відео на YouTube та використовували функцію розмиття облич. Спочатку таких користувачів оцінювали приблизно у 20 тисяч, однак заяв на виплати подали понад 340 тисяч. Через це значну частину звернень визнали сумнівними або шахрайськими.

Після перевірки дійсними залишили лише 4 501 заявку. Саме між цими користувачами і розподілять кошти.

Із загальної суми близько $1,5 млн отримає команда адвокатів, ще $185 тисяч піде на судові витрати. Після цього кожен учасник колективного позову може розраховувати приблизно на $900. Виплати обіцяють надіслати протягом місяця після набуття угодою чинності.

Адвокати позивачів назвали результат справи успішним для користувачів. У YouTube ситуацію поки що публічно не прокоментували.

