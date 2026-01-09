  1. У світі

YouTube виплатить користувачам із США $6 млн у справі про незаконний збір біометричних даних

16:16, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компенсацію розподілять між користувачами з Іллінойсу, які використовували функцію розмиття облич у відео.
YouTube виплатить користувачам із США $6 млн у справі про незаконний збір біометричних даних
Колаж: sud.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд у США остаточно затвердив мирову угоду на $6 млн у справі проти YouTube. Компанію звинувачували в тому, що вона без належної згоди збирала біометричні дані облич користувачів, які завантажували відео та користувалися інструментом Face Blur (розмиття облич). Про це повідомляє Courthouse News.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Позов подали ще у 2022 році. Його автори стверджували, що інструменти YouTube для обробки відео автоматично аналізували обличчя людей, але платформа не попереджала про це належним чином. На думку позивачів, такі дії порушували закон штату Іллінойс про захист біометричних даних.

YouTube під час судового процесу наполягав, що не створював сканів облич і не міг ідентифікувати конкретних осіб. У результаті сторони дійшли компромісу: з угоди прибрали претензії до інструмента Thumbnail Generator, а виплати стосуються лише користувачів, які застосовували Face Blur.

Отримати компенсацію можуть жителі штату Іллінойс, які завантажували відео на YouTube та використовували функцію розмиття облич. Спочатку таких користувачів оцінювали приблизно у 20 тисяч, однак заяв на виплати подали понад 340 тисяч. Через це значну частину звернень визнали сумнівними або шахрайськими.

Після перевірки дійсними залишили лише 4 501 заявку. Саме між цими користувачами і розподілять кошти.

Із загальної суми близько $1,5 млн отримає команда адвокатів, ще $185 тисяч піде на судові витрати. Після цього кожен учасник колективного позову може розраховувати приблизно на $900. Виплати обіцяють надіслати протягом місяця після набуття угодою чинності.

Адвокати позивачів назвали результат справи успішним для користувачів. У YouTube ситуацію поки що публічно не прокоментували.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США компенсація YouTube

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розлучення довжиною в життя: суд в Ужгороді поділив мільйонні статки подружжя після 41 року шлюбу

При розподілі великої кількості об’єктів нерухомості суд застосував усталену практику ВС

Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]