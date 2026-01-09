YouTube выплатит пользователям из США $6 млн по делу о незаконном сборе биометрических данных

Компенсацию распределят между пользователями из Иллинойса, которые использовали функцию размытия лиц в видео.

Федеральный суд в США окончательно утвердил мировое соглашение на сумму $6 млн по делу против YouTube. Компанию обвиняли в том, что она без надлежащего согласия собирала биометрические данные лиц пользователей, которые загружали видео и пользовались инструментом Face Blur (размытие лиц). Об этом сообщает Courthouse News.

Иск был подан еще в 2022 году. Его авторы утверждали, что инструменты YouTube для обработки видео автоматически анализировали лица людей, однако платформа не предупреждала об этом надлежащим образом. По мнению истцов, такие действия нарушали закон штата Иллинойс о защите биометрических данных.

YouTube в ходе судебного процесса настаивал, что не создавал сканов лиц и не мог идентифицировать конкретных лиц. В результате стороны пришли к компромиссу: из соглашения убрали претензии к инструменту Thumbnail Generator, а выплаты касаются только пользователей, которые применяли Face Blur.

Получить компенсацию могут жители штата Иллинойс, которые загружали видео на YouTube и использовали функцию размытия лиц. Изначально таких пользователей оценивали примерно в 20 тысяч, однако заявлений на выплаты подали более 340 тысяч. Из-за этого значительную часть обращений признали сомнительными или мошенническими.

После проверки действительными остались лишь 4 501 заявление. Именно между этими пользователями и распределят средства.

Из общей суммы около $1,5 млн получит команда адвокатов, еще $185 тысяч пойдет на судебные расходы. После этого каждый участник коллективного иска может рассчитывать примерно на $900. Выплаты обещают направить в течение месяца после вступления соглашения в силу.

Адвокаты истцов назвали результат дела успешным для пользователей. В YouTube ситуацию пока публично не прокомментировали.

