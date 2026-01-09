  1. В мире

YouTube выплатит пользователям из США $6 млн по делу о незаконном сборе биометрических данных

16:16, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компенсацию распределят между пользователями из Иллинойса, которые использовали функцию размытия лиц в видео.
YouTube выплатит пользователям из США $6 млн по делу о незаконном сборе биометрических данных
Коллаж: sud.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд в США окончательно утвердил мировое соглашение на сумму $6 млн по делу против YouTube. Компанию обвиняли в том, что она без надлежащего согласия собирала биометрические данные лиц пользователей, которые загружали видео и пользовались инструментом Face Blur (размытие лиц). Об этом сообщает Courthouse News.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Иск был подан еще в 2022 году. Его авторы утверждали, что инструменты YouTube для обработки видео автоматически анализировали лица людей, однако платформа не предупреждала об этом надлежащим образом. По мнению истцов, такие действия нарушали закон штата Иллинойс о защите биометрических данных.

YouTube в ходе судебного процесса настаивал, что не создавал сканов лиц и не мог идентифицировать конкретных лиц. В результате стороны пришли к компромиссу: из соглашения убрали претензии к инструменту Thumbnail Generator, а выплаты касаются только пользователей, которые применяли Face Blur.

Получить компенсацию могут жители штата Иллинойс, которые загружали видео на YouTube и использовали функцию размытия лиц. Изначально таких пользователей оценивали примерно в 20 тысяч, однако заявлений на выплаты подали более 340 тысяч. Из-за этого значительную часть обращений признали сомнительными или мошенническими.

После проверки действительными остались лишь 4 501 заявление. Именно между этими пользователями и распределят средства.

Из общей суммы около $1,5 млн получит команда адвокатов, еще $185 тысяч пойдет на судебные расходы. После этого каждый участник коллективного иска может рассчитывать примерно на $900. Выплаты обещают направить в течение месяца после вступления соглашения в силу.

Адвокаты истцов назвали результат дела успешным для пользователей. В YouTube ситуацию пока публично не прокомментировали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США компенсация YouTube

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]